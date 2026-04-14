Μεγάλη κινητοποίηση για τη διάσωση ενός δίχρονου αγοριού που υπέστη ανακοπή στον Πλαταμώνα

Κινητοπποίηση και στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή στον Πλαταμώνα, όταν ένα παιδί μόλις 2 ετών, υπέστη αιφνίδια απώλεια αισθήσεων και αναπνοής μέσα στο σπίτι του.

Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση συγγενικού προσώπου με γνώσεις πρώτων βοηθειών, που κράτησε το παιδί στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι αρχές. Στη συνέχεια, δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα, εξασφαλίζοντας ταχεία διακομιδή με συντονισμό και συνοδεία προς το νοσοκομείο Κατερίνης.

Κατά τη μεταφορά, αστυνομικός παρείχε κρίσιμη υποστήριξη με εμφυσήσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση του παιδιού.

Το περιστατικό αναδεικνύει την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό των αρχών, αλλά και τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών σε κρίσιμες στιγμές.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία περιπολικών και μοτοσυκλετών, που εξασφάλισαν την ταχεία και ασφαλή μεταφορά προς τις υγειονομικές δομές, με πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας σε καίρια σημεία της διαδρομής.

Το περιστατικό αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή λειτούργησαν συντονισμένα και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Σε τέτοιες στιγμές, η έννοια του καθήκοντος ξεπερνά τα όρια της υπηρεσίας και μετατρέπεται σε πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Ο πατέρας του παιδιού ονομάζεται Νικόλαος Δουραλής και υπηρετεί ως Υπαρχιφύλακας στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράστης Αττικής.

