Μεγάλο ξεκαθάρισμα στις λαϊκές αγορές της Λάρισας – οι μισοί παραγωγοί δεν πήραν άδεια

Από το 2021 οι λαϊκές αγορές στην Ελλάδα πέρασαν, με νόμο, από την αρμοδιότητα των δήμων στις Περιφέρειες, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ενιαία και διαφανής διαχείριση του υπαίθριου εμπορίου και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης.

Η νέα διαδικασία προβλέπει την επιλογή, μέσω μοριοδότησης, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι συγκεντρώνουν βαθμούς με βάση αντικειμενικά κριτήρια, για να αποκτήσουν άδεια παραγωγού πωλητή ή άδεια επαγγελματία πωλητή όταν πρόκειται για προϊόντα που δεν παρήχθησαν από τους ίδιους.

Σε ότι αφορά τις λαϊκές αγορές της Λάρισας και τους δικαιούχους των αδειών, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας να έχει προχωρήσει στη σύνταξη των οριστικών πινάκων των αποτελεσμάτων βάσει της σχετικής προκήρυξης που είχε προηγηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr οι αδειούχοι παραγωγοί που πληρούν τα κριτήρια και εξασφάλισαν άδειες για τις λαϊκές αγορές της Λάρισας ανέρχονται σε 29. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν έλαβαν άδεια, ανέρχονται σε 24. Οι λόγοι της απόρριψης εστιάζονται κυρίως στο ότι δεν πληρούν τα κριτήρια του νόμου ή ότι υπέβαλαν εκπρόθεσμα τη σχετική αίτηση.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στους πωλητές, όπου οι άδειες που χορηγήθηκαν ήταν μόλις σε 2 άτομα ενώ οι απορριφθέντες έφτασαν τους 5.



Τα κριτήρια για τις άδειες



Α. Για επαγγελματίες παραγωγούς:

• Ηλικία: Νεότεροι υποψήφιοι παίρνουν συνήθως υψηλότερη βαθμολογία (π.χ. κάτω από 30 ετών περισσότερα μόρια).

• Αριθμός τέκνων: Οικογένειες με περισσότερα παιδιά βαθμολογούνται υψηλότερα.

• Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας (άνω των δύο ετών).

• Εκπαίδευση και άλλοι κοινωνικοί δείκτες.

Τα παραπάνω συγκεντρώνουν συνολικό βαθμό που καθορίζει τη σειρά κατάταξης.

Β. Για επαγγελματίες πωλητές

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν:

• Διάρκεια ανεργίας (με μεγαλύτερη μοριοδότηση για μεγαλύτερη διάρκεια).

• Εργασιακή εμπειρία σε λαϊκές αγορές.

• Επίπεδο εκπαίδευσης (με διαφοροποίηση ανάλογα με τον τίτλο σπουδών).

• Μονογονεϊκή οικογένεια ή πολύτεκνοι.

Επίσης, υπάρχουν ειδικά μόρια για:

• Εντοπιότητα, όταν ο πωλητής κατοικεί στην Περιφέρεια όπου αιτείται θέση.

• Αντιστοιχία τίτλου σπουδών με την πρωτογενή παραγωγή (όπου αρμόζει).

Όσοι έχουν έννομο συμφέρον και θεωρούν ότι αδικήθηκαν από τη διαδικασία, έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο τοπικό Διοικητικό Πρωτοδικείο.

