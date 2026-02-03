Μεγάλο συλλαλητήριο στη Λάρισα για τα Τέμπη στην επέτειο της τραγωδίας

Επετειακά συλλαλητήρια στη μνήμη της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο τέλος του μήνα. Στην Αθήνα «κλείδωσε» η πλατεία Συντάγματος για την 28η Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις μνήμης για το δυστύχημα θα γίνουν στη Λάρισα και στις άλλες θεσσαλικές πόλεις.

Ο Σύλλογος Πληγέντων προετοιμάζεται για το κεντρικό συλλαλητήριο στη μνήμη των 57 νεκρών, πλανάται όμως το ερώτημα αν θα επηρεάσει το συλλαλητήριο το βαρύ κλίμα που επικρατεί πια μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και της πλειονότητας των συγγενών.

Παρότι οι σχέσεις έχουν διαρραγεί, η παρουσία της στη συγκέντρωση του Συντάγματος θεωρείται δεδομένη και οι περισσότεροι καθόλου δεν υποτιμούν τη συμβολή της στην ανάδειξη της κοινής τους υπόθεσης. Και φυσικά θα μπορεί και να μιλήσει στο κοινό, εφόσον το θελήσει, γράφουν τα ΝΕΑ. Απλώς δεν θα εκπροσωπεί, πια, τον Σύλλογο.

*Σε ότι αφορά τη Λάρισα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο του νομού ανήγγειλε ήδη κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 μ. . Θα ακολουθήσει και συναυλία στις 7 το απόγευμα της ίδιας μέρας.

kosmoslarissa.gr