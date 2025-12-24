Μειωμένη η έξοδος για τις φετινές γιορτές με κυκλοφοριακές δυσκολίες και μπλόκα

Σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με πέρυσι είναι η έξοδος των Αθηναίων για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τους εκδρομείς που αποχώρησαν από την πρωτεύουσα από το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου, έως και τα ξημερώματα της Τετάρτης, από την Αθηνών – Κορίνθου και τις Αφίδνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την “Καθημερινή”, από τις 6 το πρωί της Τρίτης έως την ίδια ώρα σήμερα, από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου είχαν διέλθει 33.851 οχήματα (πέρυσι είχαν αναχωρήσει 40.768), ενώ από τις Αφίδνες πέρασαν 31.884 (σε σχέση με 39.244 το 2024).

Αθροιστικά, η μείωση, σε σχέση με πέρυσι, πλησιάζει το 18%, ενώ οι αγρότες παραμένουν στους δρόμους και η Τροχαία προβαίνει σε εκτροπές κυκλοφορίας, όπου το κρίνει απαραίτητο.

Οι αγρότες έχουν διαμηνύσει πως προτίθενται να διευκολύνουν τους εκδρομείς, και σε συνεννόηση με την Τροχαία η κυκλοφορία, χθες, διεξήχθη σε ορισμένους άξονες σε δύο λωρίδες. Ωστόσο οι καθυστερήσεις ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις πολύωρες και σχηματίστηκαν ουρές που άγγιξαν και τα δέκα χιλιόμετρα, με μεγάλα προβλήματα να καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σχηματάρι και η Ριτσώνα.

Από το μεσημέρι ο καιρός επιδεινώθηκε στην Αττική, με αρκετές περιοχές να πλήττονται από καταιγίδες, γεγονός που αναμένεται να δυσκολέψει τις μετακινήσεις για όσους αποφάσισαν να εγκαταλείψουν σήμερα το κλεινόν άστυ.

Η κατάσταση στους δρόμους

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και από τις δύο λωρίδες στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, από το Σχηματάρι μέχρι τον κόμβο της Θήβας. Η εικόνα σήμερα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με χθες.

Νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 9:30, αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες, μετά την απομάκρυνση των κώνων από την Τροχαία. Η παράκαμψη στον κόμβο της Ριτσώνας, όπου μέχρι χθες η κυκλοφορία γινόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα, έχει πλέον απελευθερωθεί στο ρεύμα προς Λαμία, διευκολύνοντας την κίνηση των οδηγών.

Προβλήματα και εκτροπές

Ιδιαίτερα αυξημένη, λόγω έργων είναι η κίνηση στο ύψος της Λίμνης Υλίκης.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον ανισόπεδο κόμβο του Μαρτίνου έως εκείνον της Ριτσώνας, ενώ στον κόμβο του Μπράλου γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας στη ράμπα εξόδου και επανεισέρχονται τα οχήματα από τη ράμπα εισόδου του ιδίου κόμβου, αμφίπλευρα.

Μικροπροβλήματα καταγράφονται στον κόμβο του Κάστρου Βοιωτίας, όπου τα τρακτέρ παραμένουν στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία για ώρες να διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα για περίπου 4–5 χιλιόμετρα, ενώ μετά το μεσημέρι δόθηκε από την Τροχαία και δεύτερη λωρίδα στην κυκλοφορία.

Τέλος, αποκλεισμένη είναι η δεξιά λωρίδα στο 105ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, όχι λόγω των αγροτών αλλά λόγω διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων στη Γέφυρα Βοιωτικού Κηφισού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις 11 το πρωί της Τετάρτης, έχουν τεθεί σε ισχύ οι κάτωθι ρυθμίσεις κυκλοφορίας:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας των Ι.Χ. στην Εθνική Οδό από τον Κόμβο του Πλατυκάμπου έως τον Κόμβο του Κιλελέρ και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των μεγαλύτερων οχημάτων από τον Πλατύκαμπο έως το Βελεστίνο.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εξής εναλλακτικές διαδρομές:

Ολα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατύκαμπου στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

Τα Ι.Χ. θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ, μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου, είτε μέσω της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου.

Τα οχήματα μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των Ι.Χ. στην Εθνική Οδό από το Κιλελέρ έως τον Πλατύκαμπο και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των μεγαλύτερων οχημάτων (μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων) από το Βελεστίνο έως τον Πλατύκαμπο.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Τα Ι.Χ. θα εκτρέπονται: είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου είτε στο Κιλελέρ και θα εισέρχονται στον ΠΑΘΕ μέσω της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατύκαμπου

Τα οχήματα μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου και θα εισέρχονται στον ΠΑΘΕ μέσω της ΠΕΟ Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατύκαμπου.

Στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών

Ολα τα οχήματα που κινούνται επί της ΠΕΟ Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον κόμβο της Νίκαιας (Αερογέφυρα ΙΚΕΑ) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό μέσω του κόμβου Πλατύκαμπου και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Ολα τα ΙΧΕ αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της ΠΕΟ Λάρισας – Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν από τον Κόμβο της Νίκαιας (Αερογέφυρα ΙΚΕΑ) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του κόμβου Πλατύκαμπου προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου στον κόμβο Κιλελέρ, ή στον κόμβο Βελεστίνου.