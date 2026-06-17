Μειωμένοι οι θάνατοι στη Θεσσαλία το 2026 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Σημαντική μείωση στον αριθμό των θανάτων καταγράφεται στη Θεσσαλία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες 14 εβδομάδες του έτους (από τις 29 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Απριλίου 2026), η Θεσσαλία συγκαταλέγεται στις περιφέρειες με τη μεγαλύτερη υποχώρηση της θνησιμότητας σε πανελλαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 163 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στη χώρα μετά την Αττική.

Συνολικά, σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκαν 35.604 θάνατοι το πρώτο δεκατετράβδομο του 2026, έναντι 36.393 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση κατά 789 θανάτους ή 2,2%.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο θετική σε σύγκριση με τον μέσο όρο της εξαετίας 2020-2025, καθώς οι φετινοί θάνατοι είναι μειωμένοι κατά 2.461 ή 6,5%, στοιχείο που αποτυπώνει τη σταδιακή αποκλιμάκωση των αυξημένων δεικτών θνησιμότητας που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Σε επίπεδο περιφερειών, η Θεσσαλία βρίσκεται μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη βελτίωση των δεικτών, μαζί με την Αττική και την Κρήτη, όπου επίσης καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις. Αντίθετα, η μεγαλύτερη αύξηση θανάτων παρατηρήθηκε στη Δυτική Μακεδονία.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ακόμη ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις σε εθνικό επίπεδο καταγράφονται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Ειδικότερα, σημαντική υποχώρηση σημειώθηκε στις ηλικίες 85-89 ετών, 65-69 ετών και 75-79 ετών, ενώ μικρή αύξηση παρατηρήθηκε σε ορισμένες νεότερες ηλικιακές κατηγορίες.

Η εξέλιξη αυτή για τη Θεσσαλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η περιοχή τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις τόσο στον τομέα της δημόσιας υγείας όσο και από τις συνέπειες ακραίων φυσικών φαινομένων. Τα φετινά στοιχεία καταγράφουν μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τη Θεσσαλία να εμφανίζει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις θνησιμότητας μεταξύ των ελληνικών περιφερειών.

Γ.Δ. Γιώργος Δεληχάς