Μειώθηκε κατά 12% η παραγωγή πρόβειου γάλακτος στον νομό Λάρισας – Λιγότεροι κατά 15% και οι κτηνοτρόφοι λόγω ευλογιάς

H ευλογιά αύξησε κατά 9% ήταν η μέση τιμή παραγωγού στο πρόβειο γάλα τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αύξηση η οποία αναμένεται μες στους επόμενους μήνες να αποτυπωθεί και στη λιανική τιμή της φέτας, αλλά και άλλων τυροκομικών προϊόντων που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το πρόβειο γάλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ, η μέση τιμή παραγωγού για το πρόβειο γάλα ήταν τον Φεβρουάριο 1,5053 ευρώ/ κιλό έναντι 1,3809 ευρώ/κιλό τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Ιανουάριο του 2026 η μέση τιμή ήταν 1,4962 από 1,3836 ευρώ/ κιλό ένα χρόνο πριν.

Στη Λάρισα, η παραδοθείσα ποσότητα ήταν μειωμένη κατά 12% και οι παραγωγοί λιγότεροι κατά 15%. Ποσότητα μειωμένη κατά 12% μεταφράζεται σε παραδόσεις 4.600 τόνων λιγότερο, που αποτελεί το 40% των 11.500 τόνων που «χάθηκαν» το εξεταζόμενο πεντάμηνο από όλη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στον νομό Λάρισας από τον Αύγουστο του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2026 ανέρχονταν σε 253 και αφορούσαν 360 εκτροφές.

