Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» Κώστας Τζιωρτζιώτης

Στην εκ νέου σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης «Βιολάντα» Κώστα Τζιωρτζιώτη, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, με εντολή του ανακριτή, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της φονικής έκρηξης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, είχε προβεί στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Στη διάθεση της εισαγγελέως είχαν τεθεί νέα στοιχεία για τους λόγους που προκλήθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να αποφασίσει την αναβάθμιση των κατηγοριών τόσο για τον ιδιοκτήτη, όσο και για τον τεχνικό ασφάλειας, αλλά και τον υπεύθυνο βάρδιας.

Σύμφωνα με το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, οι τρεις που ελέγχονται αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από ανθρωποκτονία εξ αμελείας που αναφερόταν στο αρχικό κείμενο.

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης προέβησαν μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από εντολή της ανακριτικής αρχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία συγκέντρωσε στοιχεία, βάσει των οποίων οι αναφορές για την έντονη οσμή στις εγκαταστάσεις υπήρχαν σε βάθος διαστήματος έ έως και πέντε μήνες, χωρίς ποτέ να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός έλεγχος από τους υπεύθυνους.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, οι δε υπογειοποιημένες σωληνώσεις, από τις οποίες προέκυψε και η διαρροή του αερίου, το οποίο προκάλεσε τη φονική έκρηξη και τον θάνατο πέντε γυναικών, δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποήσεις.

Επιπλέον, η εισαγγελία φέρεται να διαθέτει αποδείξεις ότι οι δεξαμενές προπανίου, οι οποίοι βισκονταν στον εξωτερικό χώρο, είχαν κριθεί ως ακατάλληλες από το 2019, καθώς είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από τις εγκαταστάσεις, απ’ ότι προβλέπεται στον νόμο.

