Με αγρότες συναντήθηκε στη Λάρισα πριν το προσυνέδριο της ΝΔ ο πρωθυπουργός

Θετικά ανταποκρίθηκε ο πρωθυπουργός στο αίτημα αγροτών να συναντηθούν σήμερα μαζί του στη Λάρισα, πριν το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνάντηση κράτησε λίγα λεπτά και οι εκπρόσωποι των αγροτών ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό για τα αιτήματά τους που παραμένουν στο τραπέζι.

Νωρίτερα, αντιπροσωπεία της αγροτικής ομοσπονδίας και αγροτικών συλλόγων είχε φτάσει με τρακτέρ έξω από το ξενοδοχείο που θα μιλήσει ο πρωθυπουργός το μεσημέρι.

Οι αγρότες ζήτησαν να έχουν μαζί του μια ολιγόλεπτη συνάντηση για να του εκθέσουν «τα διαχρονικά τους προβλήματα», όπως δήλωσαν οι ίδιοι μπροστά στις κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις 13.00 σε πάνελ συζήτησης με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», που διοργανώνεται στην πόλη, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου στην Λάρισα θα διεξαχθούν στο ίδιο ξενοδοχείο, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

