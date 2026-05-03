Με βροχή και κρύο ο φετινός 15ος Ιπποκράτειος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου – Ικανοποιητική η συμμετοχή

Παρά τη βροχή και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, εκατοντάδες δρομείς κάθε ηλικίας έδωσαν δυναμικό «παρών» σήμερα το πρωί στον 15ο Ιπποκράτειο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου, μετατρέποντας το κέντρο της Λάρισας σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και συμμετοχής.

Η εκκίνηση δόθηκε από το Α’ Αρχαίο Θέατρο, με τον επετειακό αγώνα να περιλαμβάνει τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, το Fun Run 3 χιλιομέτρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων, συγκεντρώνοντας αθλητές, ερασιτέχνες δρομείς, οικογένειες και μικρά παιδιά.

Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, με στόχο να συνδυαστεί η άθληση με την ιστορική ταυτότητα της πόλης και την ιατρική κληρονομιά του Ιπποκράτη.

Η διαδρομή των 10 χιλιομέτρων κινήθηκε σε μεγάλο μέρος της κατά μήκος του Πηνειού ποταμού, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν μέσα σε ένα φυσικό τοπίο αλλά και να περάσουν από χαρακτηριστικά σημεία της Λάρισας. Παράλληλα, ο αγώνας συνοδεύτηκε από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης για την ασφαλή διεξαγωγή του.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η συμμετοχή στο Fun Run των 3 χιλιομέτρων, όπου πολίτες κάθε ηλικίας έτρεξαν περισσότερο για τη χαρά της συμμετοχής και το μήνυμα της ευεξίας και της συλλογικότητας.

Ο Ιπποκράτειος Αγώνας Δρόμου αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της Λάρισας, συνδέοντας τον μαζικό αθλητισμό με την εξωστρέφεια της πόλης και προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (foto thessaliatv.gr)