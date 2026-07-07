Με γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ το νέο σύστημα προαγωγών στο δημόσιο – Θα λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση, εκτός από τα έτη υπηρεσίας

Αλλάζουν όλα στις προαγωγές στο Δημόσιο και στο βαθμολόγιο του προσωπικού. Οι υποψήφιοι με βάση τον βαθμό, την εμπειρία και τα προσόντα τους για τις θέσεις των προϊσταμένων θα χρειάζεται να περάσουν από γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης, ανάλογα με τη βαθμολογία και την κατάταξή τους.

Όπως γράφει η Καθημερινή, η προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων σε όλη τη δημόσια διοίκηση θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από το υπουργείο Εσωτερικών αυτόματα με τη λήξη της θητείας και οι πολιτικοί προϊστάμενοι, υπουργοί, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι οργανισμών, θα έχουν τη δυνατότητα της τελικής επιλογής, μέσα όμως από μια κλειστή λίστα όσων έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία την οποία θα παρέχει το ΑΣΕΠ με βάση τη συνολική βαθμολογία από τη γραπτή εξέταση, τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, την εργασιακή εμπειρία και την εμπειρία σε θέση ευθύνης. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των γενικών διευθυντών, συνολικά 410 θέσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα, θα χρειαστεί να δώσουν και δεύτερη φορά εξετάσεις, γραπτές και προφορικές, προκειμένου να επιλεγούν.

Πέρα από τη χρονοωρίμανση

Για πρώτη φορά επίσης συνδέεται η βαθμολογική προαγωγή του δημοσίου υπαλλήλου με την αξιολόγηση και δεν εξαρτάται απλώς από τη χρονοωρίμανση, δηλαδή με τα χρόνια υπηρεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή το 80% των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων έχει τον ανώτερο βαθμό στο βαθμολόγιο λόγω ακριβώς του χρόνου υπηρεσίας. Ενώ θεωρητικά οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν την τυπική προϋπόθεση του βαθμού ώστε να συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, ωστόσο στην πράξη η μη προκήρυξη των θέσεων λειτουργεί ως αδιέξοδο στην υπηρεσιακή εξέλιξή τους. Από την άλλη, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο βαθμός δεν συνεπάγεται και μισθολογική αναβάθμιση.

Τις –κρίσιμης σημασίας– αλλαγές στις βαθμολογικές προαγωγές και στην επιλογή προϊσταμένων παρουσιάζει σήμερα η «Κ», αποτελώντας το αντικείμενο νομοσχεδίου που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Ιουλίου. «Οι συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις συνθέτουν μια ριζική αλλαγή και ανακατεύθυνση ορισμένων βασικών λειτουργιών της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, επαναχαράσσοντας αφενός τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται και προάγονται βαθμολογικά οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και αφετέρου τις διαδικασίες με τις οποίες αναδεικνύονται

Το ΑΣΕΠ θα προκηρύσσει διαγωνισμό κάθε τέσσερα χρόνια για την ένταξη στο Μητρώο Υποψηφίων Προϊσταμένων. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.

σε θέσεις ευθύνης τα ικανότερα και καταλληλότερα στελέχη του Δημοσίου. Για πρώτη φορά συνδέεται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και εξετάσεων η ιεραρχική εξέλιξη με την απόδοση και τις δεξιότητες», αναφέρει στην «Κ» η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Το σύστημα επιλογής προϊσταμένων αλλάζει εκ βάθρων, προκειμένου αρχικά να πραγματοποιηθούν επιτέλους οι σχετικές διαδικασίες και σε δεύτερο στάδιο να δοθούν κίνητρα συμμετοχής ώστε να αναδειχθούν οι καλύτεροι για τη θέση. Πρόκειται συνολικά για 29.978 θέσεις ευθύνης σε όλο το Δημόσιο εκ των οποίων 410 θέσεις γενικών διευθυντών, 5.100 θέσεις διευθυντών, 132 υποδιευθυντών και 24.336 θέσεις τμηματαρχών.

Με βάση όσα ισχύουν σήμερα, για να ξεκινήσει η επιλογή προϊσταμένων θα πρέπει να προκηρύξει τις θέσεις ο επικεφαλής του φορέα, κάτι που στην πράξη πολλές φορές δεν συμβαίνει. Αρκεί να σκεφτούμε πόσο συχνά αλλάζει ένας υπουργός και ότι είναι πολύ πιθανό να μην έχει τη διάθεση να αλλάξει μια δεδομένη κατάσταση σε ένα υπουργείο όσον αφορά τους προϊσταμένους για το διάστημα της παραμονής του. Εκτοτε ξεκινάει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, συνεδριάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων και συνεντεύξεων.

Σύμφωνα με μελέτη του ΑΣΕΠ, «απαιτούνται περίπου επτά χρόνια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του συνόλου των 13.918 θέσεων προϊσταμένων

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και τμημάτων. Απαιτούνται στην πράξη 19.195 συνεδριάσεις για όλες τις θέσεις. Με τη σημερινή οργανωτική δομή και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο καθίσταται πρακτικά αδύνατη η εκπλήρωση της αποστολής του ΑΣΕΠ στη στελέχωση της διοικητικής ηγεσίας».

Στην πράξη, πολλές δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν για χρόνια ή για δεκαετίες με αναπληρωτές προϊσταμένους, ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι δεν έχουν καμία ελπίδα να συμμετέχουν στη διαδικασία. Με βάση όσα προβλέπονται στον νέο νόμο, το ΑΣΕΠ θα προκηρύσσει διαγωνισμό κάθε τέσσερα χρόνια για την ένταξη στο Μητρώο Υποψηφίων Προϊσταμένων. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και στη συνέχεια θα δίνουν εξετάσεις. Με βάση τη βαθμολογία θα κατατάσσονται οι υποψήφιοι και έτσι θα δημιουργείται το Μητρώο Υποψηφίων ΑΣΕΠ. Η γραπτή εξέταση θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα εξετάζονται γνωστικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την άσκηση καθηκόντων ευθύνης, ενώ θα συμπεριλαμβάνονται και τεστ δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Κάθε φορά που θα προκηρύσσονται θέσεις από το υπουργείο Εσωτερικών, όσοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο και ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες θέσεις θα υποβάλουν αίτηση και πάλι ηλεκτρονικά. Αυτόματα θα γίνεται και η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της εργασιακής εμπειρίας που θα είναι ενσωματωμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο υπαλλήλων HRMS. Με αυτόν τον τρόπο θα προκύπτει μια κατάταξη και ένας κατάλογος προεπιλεγέντων υποψηφίων, ισάριθμων με τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Από αυτούς θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι.

Ειδικά για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης προβλέπεται επιπλέον ειδική γραπτή και προφορική δοκιμασία μετά τη μοριοδότηση σε θέματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης. Στο νέο βαθμολόγιο προβλέπεται η καθιέρωση επτά βαθμών (έναντι τεσσάρων που είναι σήμερα). Ο βαθμός Ζ΄ για τον νεοεισερχόμενο υπάλληλο, ο βαθμός ΣΤ΄ για τον υπάλληλο μικρής εμπειρίας, Ε΄ για τον υπάλληλο μεσαίας εμπειρίας, Δ΄ για τον υπάλληλο αυξημένης εμπειρίας, Γ΄ για το εξειδικευμένο στέλεχος. Ο βαθμός Β΄ αφορά ανώτερο στέλεχος και απονέμεται αποκλειστικά σε προϊσταμένους οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ο βαθμός Α΄ αφορά ανώτατο στέλεχος και απονέμεται αποκλειστικά σε προϊσταμένους οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Η νέα προϋπόθεση

Ομως, η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας παύει πλέον να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση προαγωγής στον επόμενο βαθμό. Καθιερώνεται ένα σύστημα κριτηρίων που περιλαμβάνει από τη μία τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας για τον εκάστοτε βαθμό και από την άλλη την υπηρεσιακή επάρκεια όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες συντάσσονται με βάση όσα ορίζονται στο ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων. Παράλληλα, εισάγονται διαφοροποιημένα κίνητρα επιτάχυνσης της εξέλιξης για υπαλλήλους με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, όπως μεταπτυχιακά και ακαδημαϊκά διπλώματα ή άλλες πιστοποιήσεις ή για όσους έχουν αξιολογηθεί για τρία συνεχή χρόνια ως υπάλληλοι υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων. Με βάση τα παραπάνω, ένας υπάλληλος δεν είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσει οπωσδήποτε τον επόμενο βαθμό απλώς γιατί συμπληρώνει χρόνια υπηρεσίας. «Για πρώτη φορά οι βαθμοί δεν αντιμετωπίζονται απλά χρονικά αλλά ως επίπεδα δεξιοτήτων, εμπειρίας για επαγγελματικής ωρίμανσης», αναφέρει η κ. Χαραλαμπογιάννη.

«Το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα επιμέρους στοιχεία της υπηρεσιακής κατάστασης. Αντιθέτως, οικοδομεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όπου η αξιολόγηση τροφοδοτεί τις βαθμολογικές προαγωγές, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τη δεξαμενή στελεχών η οποία συνδέεται με την επιλογή προϊσταμένων», καταλήγει.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή)