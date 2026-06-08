Με Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ελεωνόρα Ζουγανέλη και άλλα μουσικά σχήματα το φετινό φεστιβάλ Πηνειού

Η Λάρισα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μία χρονιά το Φεστιβάλ Πηνειού, τον μεγαλύτερο θεσμό πολιτισμού, δημιουργίας και συμμετοχής της πόλης, που μετατρέπει τις όχθες του ποταμού σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, ψυχαγωγίας και έκφρασης για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου, ο πιο αγαπημένος ανοιχτός θεσμός της Λάρισας δίνει ξανά ζωή στον Πηνειό με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων. Συναυλίες, εργαστήρια, δράσεις για παιδιά, εικαστικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, καθώς και δεκάδες ακόμη εκδηλώσεις συνθέτουν ένα πολύχρωμο τετραήμερο που αναδεικνύει τη δημιουργική ενέργεια της πόλης και τη μοναδική της σχέση με το φυσικό περιβάλλον του ποταμού.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχουν οι μουσικές εκδηλώσεις, με σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής σκηνής να δίνουν το παρών στις όχθες του Πηνειού. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου,η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Μαρίνα Σπανού, o Anser, οι Magic de Spell, οι Social Waste, η Εστουδιαντίνα και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες και τοπικά σχήματα θα χαρίσουν στο κοινό μοναδικές μουσικές βραδιές, δημιουργώντας στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους επισκέπτες του φεστιβάλ.

Από την έναρξη του φετινού Φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να λείπει και το Σύνολο Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, που θα δώσει το ρυθμό από το Α’ Αρχαίο θέατρο Λάρισας, μέχρι το ποτάμι, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής, στις 21 Ιουνίου, οπότε και ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ, με τρεξιματική και ποδηλατική διαδρομή από τα Τέμπη ως τον Πηνειό και μια μοναδική τελετή λήξης.

Τα μονοπάτια γεμίζουν μουσικές, τα δέντρα φωτίζονται, οι παρέες μεγαλώνουν και η πόλη αποκτά έναν διαφορετικό παλμό. Για τέσσερις ημέρες, οι όχθες του Πηνειού μετατρέπονται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, όπου η τέχνη, ο πολιτισμός, η συμμετοχή και η ψυχαγωγία συνυπάρχουν αρμονικά με τις θεματικές του Φεστιβάλ που είναι η Μουσική και το Περιβάλλον.

Το Φεστιβάλ Πηνειού είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή της πόλης, των ανθρώπων της και της συλλογικής δημιουργίας. Ένας θεσμός που κάθε χρόνο αναδεικνύει τη μοναδική σχέση της Λάρισας με το ποτάμι της και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό πεδίο εμπειριών, ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικής έκφρασης.

Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων – Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, εθελοντών και δημιουργικών ομάδων της πόλης και πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021-2027) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά δίπλα στο ποτάμι.

Εκεί όπου οι μουσικές ακούγονται πιο δυνατά, οι συζητήσεις κρατούν περισσότερο και οι πιο όμορφες στιγμές της πόλης βρίσκουν τον χώρο τους να ανθίσουν.