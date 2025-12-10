Με εισαγγελική εντολή θα αποχωρήσουν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου

Οι αγρότες που παρέταξαν σήμερα τα τρακτέρ τους στις εισόδους του λιμανιού του Βόλου, για να βρουν μπροστά τους ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και να μην τους επιτραπεί η είσοδος για συμβολική διαμαρτυρία, αναμένουν και τυπικά εισαγγελική εντολή για να αποχωρήσουν.

“Γνωρίζουμε πως η εισαγγελία θα μας ενημερώσει για σχηματισμό δικογραφίας εναντίον μας, για παρακώλυση συγκοινωνιών και αυτό είναι κάτι το περιμέναμε. Η διαμαρτυρία μας ήταν συμβολική και το λιμάνι δεν το κλείσαμε εμείς αλλά η αστυνομία”, δήλωσαν οι αγρότες που θα αποχωρήσουν από την πόλη του Βόλου, για τα μπλόκα σε Νίκαια και Μικροθήβες.

“Ολη η Ελλάδα ξέρει και γνωρίζει τι περνάμε. Εμείς θα συνεχίσουμε”.

gegonota.news