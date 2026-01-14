Με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στo κτίριο της Παιδικής Στέγης

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο κτίριο της Παιδικής Στέγης, για την ολοκλήρωση του κτιρίου που θα στεγάσει τρία νηπιαγωγεία, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Την Παιδική Στέγη επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστο Τερζούδη και υπηρεσιακά στελέχη και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για το χρονοδιάγραμμα και την πορεία των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο επισκευής του κτιρίου της Παιδικής Στέγης αφορά σε εργασίες στατικής ενίσχυσης του φέροντος και μη φέροντος οργανισμού του, σε αντικατάσταση της στέγης λόγω επικινδυνότητας, αλλά και σε εργασίες γενικής ανακαίνισης του κτιρίου. Παράλληλα, εκτελούνται εργασίες νέας διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, ώστε να εξυπηρετήσουν τη στέγαση τριών νηπιαγωγείων της περιοχής, ενώ αναμένεται να υλοποιηθεί ενεργειακή αναβάθμιση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών του.

«Μέσα σε διάστημα δύο ετών έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων σε σχολικά κτίρια, είτε με αποκατάσταση ζημιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή ραμπών για ΑμεΑ και η διαμόρφωση αύλειων χώρων. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026, με σχέδιο και συντονισμό των υπηρεσιών δίνεται προτεραιότητα σε συντηρήσεις, νέες παρεμβάσεις σε σχολεία και κοινόχρηστους χώρους. Γιατί τα σχολικά κτίρια είναι η μεγαλύτερη κοινωνική μας επένδυση», σημειώνει ο κ. Θανάσης Μαμάκος.

Να σημειωθεί ότι τον Δήμαρχο Λαρισαίων και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών συνόδευαν ο αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αθανάσιος Πατσιούρας και η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, κ. Κατερίνα Ιωαννίδου.

Το ιστορικό

Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών μετά από τις καθαιρέσεις, προέκυψαν εκτεταμένες βλάβες στην θεμελίωση, αστοχίες του φέροντος οργανισμού και ρωγμές σε κόμβους μεταξύ δοκών και υποστυλωμάτων που δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν στη φάση μελέτης.

Για την αποφυγή κινδύνων αλλά και για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση της στατικότητας του κτιρίου συντάχθηκε νέα στατική μελέτη το αποτέλεσμα της οποίας οδήγησε σε επιπλέον εργασίες, έτσι ώστε το κτίριο να καταστεί πλήρως ασφαλές.

Να σημειωθεί ότι η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση της τάξης των 400.000 ευρώ, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κτιριακών εργασιών -με τις επιπλέον παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί.