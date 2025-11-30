Με επεισόδια η κάθοδος των τρακτέρ στους δρόμους – Ένταση, χημικά και τραυματισμοί

Με επεισόδια άνοιξε ο χορός των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία, όπου η κάθοδος των τρακτέρ στους δρόμους σημαδεύτηκε από ένταση, τραυματισμούς και συγκρούσεις με την Αστυνομία.

Η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης έχει κλείσει στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες κατάφεραν να μπουν από παράδρομο στον αυτοκινητόδρομο σπάζοντας τα αστυνομικά μπλόκα.

Προηγήθηκαν επεισόδια με χημικά και κρότου λάμψης τόσο στον κόμβο της Νίκαιας όπου είχαν συγκεντρωθεί αγρότες από τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο και την Ελασσόνα, όσο και στον Πλατύκαμπο όπου πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση συνάδελφοί τους από τον Πλατύκαμπο, την Αγιά και τη Μαγνησία.

Τραυματίστηκαν δύο αγρότες σε Νίκαια και Πλατύκαμπο

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αγρότες, μεταξύ των οποίων ένας αγροτοσυνδικαλιστής.

Στον Πλατύκαμπο, η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ προκάλεσε αντιπαράθεση και διαπληκτισμούς, ενώ οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες επιχείρησαν να απομακρύνουν αστυνομικά οχήματα που είχαν τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών για να απομακρύνουν τους αγρότες.

(*) φωτογραφίες eurokinissi

Mε πληροφορίες από naftemporiki.gr