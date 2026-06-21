Με επιτυχία έπεσε η αυλαία του Φεστιβάλ Πηνειού – Γιορτή με περιβαλλοντική δράση δίπλα από το ποτάμι (φωτο)

Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού έπεσε η αυλαία του Φεστιβάλ Πηνειού 2026, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, με μία ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε δίπλα από το ποτάμιτης Λάρισας. Ήταν ένα εξαιρετικό φινάλε, σε απόλυτη αρμονία με τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσικής, που συνδύασε μια δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων.

Η παραποτάμια δράση (τρεξιματική και ποδηλατική) ξεκίνησε νωρίς το πρωί από τα Τέμπη, όπου και «ζωντάνεψε» ο μύθος της Δάφνης και του Απόλλωνα, με σκοπό την ανάδειξη του πολύτιμου οικοσυστήματος του ποταμού. Εκεί, δρομείς και ποδηλάτες κάθε ηλικίαςπαρέδωσαν τη σκυτάλη στα μέλη του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας για να ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή της μουσικής.Η εντυπωσιακή συναυλία «σφράγισε» με τον καλύτερο τρόπο τις φετινές εκδηλώσεις, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

«Η μουσική εμπνέει, συγκινεί και μας φέρνει κοντά»

«Η μουσική εμπνέει, ενώνει, μας συγκινεί και μας φέρνει κοντά. Για τρεις ημέρες η μουσική γέμισε τον Πηνειό ποταμό, τη Λάρισα, αλλά και τις καρδιές μας.

Με την κορύφωση και τη λήξη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Πηνειού, γιορτάσαμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσικής μαζί με το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Δίνουμε από τώρα το ραντεβού για την επόμενη χρονιά, ώστε όλοι μαζί να γιορτάσουμε ξανά τη μουσική και την όμορφη πόλη μας», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Θωμάς Ρετσιάνης.

«Ζωντάνεψε» ο μύθος της Δάφνης και του Απόλλωνα

Πριν από την έναρξη της μουσικής γιορτής στη σκηνή του Φεστιβάλ Πηνειού, πραγματοποιήθηκε μια δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησηςμε τρεξιματική και ποδηλατική.Δίπλα από τον Πηνειό, στο ύψος των Τεμπών, «ζωντάνεψε» ο μύθος της Δάφνης και του Απόλλωνα.

Δρομείς παρέλαβαν τις δάφνες και αφού διένυσαν μία παραποτάμια διαδρομή αναδεικνύοντας το πολύτιμο οικοσύστημα του ποταμού έφτασαν στη σκηνή του Φεστιβάλ, όπου τους υποδέχθηκε πλήθος κόσμου για την έναρξη της μεγάλης μουσικής γιορτήςμε τη συμμετοχή του Τμήματος Jazz, της Παιδικής Χορωδίας και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας που χάρισαν σε όλους μια υπέροχη συναυλία γεμάτη σύγχρονους και νοσταλγικούς ρυθμούς.

Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων-Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, εθελοντών και δημιουργικών ομάδων της πόλης, ενώ υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χορηγοί: Exalco S.A., ETEM, ΘΕΣγάλα, “Καραμπίνας” Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ρουμελιώτης Ηλεκτρολογικό Υλικό – Φωτισμός, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Μπύρα ΑΛΦΑ, geon.wc

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα

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