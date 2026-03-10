Με ικανοποιητική συμμετοχή η προσυνεδριακή εκδήλωση του τοπικού ΠαΣοΚ

Με κεντρικούς ομιλητές τον γραμματέα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Γιάννη Βαρδακαστάνη και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ. Όλγα Μαρκογιαννάκη, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Κέντρο Φρούριο στη Λάρισα η προσυνεδριακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ν.Ο.Ε.Σ. Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με θέμα «Η εναλλακτική – προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης».

Τα δυο κεντρικά στελέχη παρουσίασαν βασικούς άξονες της πολιτικής πρότασης του κόμματος και αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο.

Στις παρεμβάσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής των μελών και της κοινωνίας στον προσυνεδριακό διάλογο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ρεαλιστικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ο κ. Βαρδακαστάνης, αναφερόμενος στο επικείμενο συνέδριο, σημείωσε ότι θα πρόκειται για μια κορυφαία πολιτική και οργανωτική διαδικασία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 5.000 συνέδρων. Όπως ανέφερε, περίπου 4.000 εξ αυτών θα εκλεγούν από τις οργανώσεις του κόμματος σε όλη τη χώρα, τονίζοντας ότι το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει «συνέδριο της κοινωνίας» και αφετηρία για τις πολιτικές μάχες που έρχονται.

Από την πλευρά της, η κα Μαρκογιαννάκη τόνισε ότι μέσα από τον προσυνεδριακό διάλογο το κόμμα επιδιώκει να μεταφέρει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εκλογών. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης και τη δύναμη που θα εκφράσει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Στην εκδήλωση παρενέβη και η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία υπογράμμισε ότι το επικείμενο συνέδριο θα πρέπει να αποτελέσει μια διαδικασία ενότητας και πολιτικής κατεύθυνσης για το κόμμα. Παράλληλα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία, κάνοντας αναφορά σε υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την πολιτική επικαιρότητα, όπως το Σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, οι υποκλοπές και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία δημόσιων οργανισμών.

Τέλος, ο αναπληρωτής τομεάρχης Θεσμών και Διαφάνειας στο ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας, αναφέρθηκε στην ανάγκη για αυτοκριτική μέσα στο κόμμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Ν.Ο.Ε.Σ. Λάρισας υπογράμμισαν την ανάγκη συνέχισης του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία ενόψει των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών διαδικασιών του κόμματος. Όπως σημειώθηκε, ο προσυνεδριακός κύκλος εκδηλώσεων στοχεύει στη διαμόρφωση των θέσεων που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο και στη διεύρυνση της συμμετοχής πολιτών στον δημόσιο διάλογο.

