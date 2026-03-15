Με ικανοποιητική συμμετοχή η ψηφοφορία για την εκλογή των συνέδρων του ΠαΣοΚ στη Λάρισα

Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί της Κυριακής τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στη Λάρισα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία εκλογής συνέδρων ενόψει του συνεδρίου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Μαρτίου στην Αθήνα. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 7 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, με τα μέλη να εκλέγουν τους εκπροσώπους που θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Η προσέλευση θεωρείται ικανοποιητική.

Στα εκλογικά τμήματα της πόλης η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης να κάνουν λόγο για ικανοποιητική συμμετοχή από νωρίς το πρωί. Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν τόσο παλαιά μέλη του κόμματος όσο και νέοι ψηφοφόροι που εγγράφονται την ίδια ημέρα στο μητρώο μελών, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

Οι εκλεγμένοι σύνεδροι από τη Λάρισα θα συμμετάσχουν στο συνέδριο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική του κόμματος, ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων. Συνολικά σε όλη τη χώρα περισσότεροι από 5.800 υποψήφιοι διεκδικούν περίπου 3.800 θέσεις συνέδρων, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση των εσωκομματικών συσχετισμών.

Στελέχη της τοπικής οργάνωσης τονίζουν ότι η σημερινή διαδικασία αποτελεί σημαντικό σταθμό για την ανασυγκρότηση της παράταξης, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων που θα παρουσιαστούν στο επικείμενο συνέδριο.

