Με κατάνυξη η κατάδυση του τιμίου σταυρού στον Πηνειό – Ο καλός καιρός ευνόησε την προσέλευση



Με θρησκευτική κατάνυξη και τη μαζική παρουσία πιστών γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια στη Λάρισα. Το πρωί τελέστηκε ο Μέγας Αγιασμός των Υδάτων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου.

Ακολούθησε η λιτανευτική πομπή προς τον ποταμό Πηνειό, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Η καλή για την εποχή θερμοκρασία ευνόησε αρκετούς νέους να βουτήξουν στα νερά του ποταμού, σε μια τελετή που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και χειροκροτήθηκε θερμά από το πλήθος.

Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με τις ευχές του Μητροπολίτη για υγεία, ειρήνη και πνευματική φώτιση, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης για τη νέα χρονιά.



Γ.Δ. kosmoslarissa.gr