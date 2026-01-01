Με λαμπερά πυροτεχνήματα και γιορτινές νότες υποδέχτηκε το 2026 η παγωμένη Λάρισα

Παρά το τσουχτερό κρύο πολλοί ήταν οι Λαρισαίοι που έσπευσαν τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στην κεντρική πλατεία να γιορτάσουν την άφιξη του νέου χρόνου, σε μια λαμπερή βραδιά με πυροτεχνήματα και νότες από τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένους ο οποίος μετέφερε το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι με τραγούδια και μελωδίες.

«Απόψε, όλοι μαζί, αποχαιρετούμε μια χρονιά και ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο. Το 2026 είναι μια νέα χρονιά, γεμάτη ευευκαιρίες, νέους στόχους και ακόμη περισσότερη δύναμη για την πόλη μας. Με ενότητα, συνεργασία και αισιοδοξία, μπορούμε να την κάνουμε χρονιά δημιουργίας, προόδου και χαράς. Η Λάρισα ξέρει να αντέχει, να προχωρά και να κερδίζει το μέλλον της.

Και το 2026 μάς θέλει όλους μαζί — παρόντες, ενεργούς, αισιόδοξους. Σας εύχομαι από καρδιάς υγεία, αγάπη, δύναμη και όμορφες στιγμές σε κάθε σπίτι. Καλή χρονιά σε όλες και όλους — καλή χρονιά στη Λάρισα μας!», υπογράμμισε ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, μετρώντας αντίστροφα μαζί με το κοινό, για την υποδοχή του νέου έτους.

Οι παρόντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστό κρασί, ενώ μοιράστηκε και πρωτοχρονιάτικη πίτα, με το φλουρί να αντιστοιχεί σε ένα ταξίδι, ευγενική χορηγία του Effilial Travel. Ο τυχερός ή τη τυχερή που θα βρει το φλουρί, θα παραλάβει το δώρο του από το Δημαρχείο Λάρισας (από την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου).

foto thessaliatv