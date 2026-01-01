Τοπικά

Με λαμπρότητα η Πρωτοχρονιάτικη λειτουργία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου

Με ιδιαίτερη επισημότητα τελέστηκε η πανηγυρική θεία δοξολογία για την  1η του Νέου Έτους 2026, και ώρα 11:00 π.μ.  στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου  χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου σεβ. κ.κ Ιερώνυμου.

Στη θεία δοξολογία παρέστησαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, οι βουλευτές Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Βασίλης Κόκκαλης, η γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ρένα Καραλαριώτου κ.α.

