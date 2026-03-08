Με μια πρωτότυπη εκδοχή του «Άξιον Εστί» άνοιξε το Φεστιβάλ Μουσικότροπο 2026 στη Λάρισα

Με μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία, βασισμένη στο εμβληματικό έργο Άξιον Εστί του Μίκης Θεοδωράκης, άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου το Φεστιβάλ Μουσικότροπο στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Το έργο παρουσιάστηκε σε μια ξεχωριστή εκδοχή για δώδεκα πιανίστες και έξι πιάνα από την πιανιστική ορχήστρα Piandaemonium, προσφέροντας στο κοινό μια νέα μουσική προσέγγιση της γνωστής σύνθεσης που βασίζεται στην ομώνυμη ποιητική δημιουργία του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.

Η μεταγραφή των Κώστα Χάρδα και Νίκου Πουλάκη μετέφερε τη συμφωνική και χορωδιακή διάσταση του έργου σε ένα συμπαγές αλλά ιδιαίτερα δυναμικό πιανιστικό σύνολο. Τα έξι πιάνα λειτούργησαν ως μια ενιαία «ορχήστρα», δημιουργώντας μια νέα ηχητική παλέτα που ανέδειξε τη δραματουργία, τη ρυθμική ένταση και τον λυρισμό της σύνθεσης, διατηρώντας παράλληλα τον συμβολισμό και τη συλλογική της δύναμη.

Λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο διευθυντής του Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, Χρήστος Λενούτσος, ευχαρίστησε το κοινό για τη διαχρονική στήριξη στον θεσμό, σημειώνοντας πως «συνεχίζουμε για να κάνουμε το έργο μας καλύτερο».

Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας είχε ο Διονύσης Παντής, ενώ τη βραδιά προλόγισε η Λαρισαία ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, η οποία έδωσε στο κοινό ένα ουσιαστικό πλαίσιο κατανόησης του έργου και της σημασίας του στην ελληνική πολιτιστική δημιουργία.

Στη σκηνή συναντήθηκαν διαφορετικές εκφραστικές δυνάμεις, συνθέτοντας τον δραματουργικό κορμό της παρουσίασης. Ο Τρικαλινός ηθοποιός Γιώργος Γάλλος ανέλαβε τον ρόλο του αφηγητή, ενώ ο βαρύτονος Γιάννης Σελητσανιώτης και ο λαϊκός τραγουδιστής Γιάννης Διονυσίου απέδωσαν τα μουσικά μέρη της σύνθεσης.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Μικτής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό τη διδασκαλία του Δημήτρη Καρβούνη, η οποία πρόσθεσε τη συλλογική διάσταση και τη χορική ένταση που απαιτεί το έργο.

Στο πιάνο συμμετείχαν οι Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Αντώνης Ανισέγκος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Νίκος Ζαφρανάς, Βικτωρία Κιαζίμη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος Λενούτσος, Μαρία Μυλαράκη, Αντώνης Σελεμίδης, Θοδωρής Τζοβανάκης και Κώστας Χάρδας.

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

