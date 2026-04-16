Με πομποδέκτες τα μισά οχήματα στα διόδια – Πως κατανέμονται τα ποσοστά ανά παραχωρησιούχο εταιρεία

Περισσότερα από τα μισά οχήματα στην Ελλάδα διέρχονται πλέον από τα διόδια με τη χρήση πομποδεκτών. Το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 80% για τα βαρέα οχήματα –φορτηγά και λεωφορεία– στα οποία είναι η κυρίαρχη επιλογή.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Γιώργος Λιαλιός) οι συσκευές που έχουν διανεμηθεί από τις επτά ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες έχουν παραχωρηθεί οι αυτοκινητόδρομοι της χώρας πλησιάζουν πλέον τα 2 εκατ., ωστόσο όλες οι εταιρείες θέτουν στόχο την περαιτέρω αύξησή τους για τον περιορισμό των καθυστερήσεων στους σταθμούς διοδίων.

Ο πρώτος πομποδέκτης στην Ελλάδα ήταν εκείνος της Αττικής Οδού (e-pass), το μακρινό 2004, ενώ ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα ο πομποδέκτης της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (Gefyra e-pass).

Η Ολυμπία Οδός διέθεσε πομποδέκτη το 2009 (O-pass), η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» (e-way), η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός το 2012 (fast pass και kentriki pass αντίστοιχα). Τέλος, η Εγνατία Οδός (Egnatia Pass) μπήκε στο «κλαμπ» μόλις το 2020, τη χρονιά από την

οποία (επιτέλους) εφαρμόστηκε πλήρως η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα να περνάς από όλα τα διόδια της χώρας με οποιονδήποτε πομποδέκτη.

Να σημειωθεί ότι ένας παραχωρησιούχος (Μορέας) δεν διαθέτει πομποδέκτη, αλλά εξυπηρετεί τους πομποδέκτες των υπολοίπων.

Εκθετική αύξηση

Σήμερα, ο αριθμός των πομποδεκτών που έχουν διανεμηθεί από τους επτά παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων είναι περίπου 1.998.000. Η αύξηση των συσκευών ήταν σταδιακή και φαίνεται να έγινε εκθετική μετά το 2020:

Το e-pass της Αττικής Οδού ξεπέρασε τους 500.000 συνδρομητές το 2014, έφτασε στους 666.000 το 2020 και πλέον (ως Νέα Αττική Οδός) ξεπερνάει τους 911.000.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Εγνατία Οδός, η οποία έχει διαθέσει από το 2020 περίπου 367.700 πομποδέκτες. Σημαντικός αριθμός πομποδεκτών ανήκει σε μεγάλες μεταφορικές εταιρείες, τα φορτηγά των οποίων διέρχονται τακτικά από τη βόρεια Ελλάδα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Νέα Οδός, η οποία έχει σήμερα διαθέσει 278.800 πομποδέκτες. Το 2014, το fast pass είχε 45.000 συνδρομητές, οι οποίοι έφτασαν στους 100.000 το 2020.

Ακολουθεί ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Από 19.500 συνδρομητές το 2014 έφτασε στους 60.000 το 2020 και κατόπιν η ζήτηση «εκτοξεύτηκε», φτάνοντας σήμερα στους 191.000.

Επεται η Ολυμπία Οδός, στην οποία βρίσκονται σήμερα σε χρήση 172.800 πομποδέκτες (22.400 το 2014, 71.000 το 2020).

Ο πομποδέκτης της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου έχει διατεθεί σήμερα σε 49.800 οχήματα (4.300 το 2014, 21.000 το 20.000).

Τέλος, περίπου 27.000 είναι οι πομποδέκτες της Κεντρικής Οδού (8.000 το 2020).

Σύμφωνα με τους επτά παραχωρησιούχους, το ποσοστό των διελεύσεων από τα διόδια με τη χρήση πομποδεκτών πλέον ξεπερνάει το 50%. Το ποσοστό αυτό είναι 60,9% στη Νέα Αττική

Οδό, 55,6% στην Ολυμπία Οδό, 51% στη Νέα Οδό (53% στο κομμάτι Μεταμόρφωση – Σκάρφεια της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης και 45,5% στην Ιόνια Οδό), 51% στην Κεντρική Οδό (53,5% στο τμήμα Σκάρφεια – Ράχες της εθνικής οδού και 47% στον Ε65), περίπου 50% στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, 48% στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Για την Εγνατία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στοιχεία.

Στόχος των εταιρειών είναι να αυξήσουν τη διείσδυση αυτή και για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των οδηγών και βέβαια για λόγους οικονομίας.

Οι οδηγοί χρησιμοποιούν πομποδέκτη όχι μόνο για να μειώσουν τον χρόνο διέλευσης από τα διόδια, αλλά γιατί μέσω αυτών όλοι οι παραχωρησιούχοι προσφέρουν εκπτωτικά προγράμματα στους συνδρομητές τους.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιαλιού στην Καθημερινή)