Με σοβαρά εγκαύματα ο 67χρονος από τη φωτιά σε σπίτι στο Ομορφοχώρι Λάρισας

Με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στο πρόσωπο και το στήθος μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 7 ένας 67χρονος από το Ομορφοχώρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τα εγκαύματα προκλήθηκαν από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του τραυματία, στο οποίο διέμενε με την 87χρονη μητέρα του, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν αρχικά τον 67χρονο στις 6.40 το πρωί, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου και διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, αναμένεται να μεταφερθεί στο Τμήμα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου “Παπανικολάου”.

Η ηλικιωμένη μητέρα του τραυματία, απεγκλωβίστηκε στη συνέχεια από τους Πυροσβέστες και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)