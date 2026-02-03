Με σταθερό ρυθμό η υποχώρηση των υδάτων στον Πηνειό – Κλειστές οι προσβάσεις

Σε ισχύ παραμένουν τα μέτρα προστασίας του Δήμου Λαρισαίων, για αποτροπή πρόσβασης του κοινού στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού και για απόψε, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προχωρούν σε επανεκτίμηση της κατάστασης αύριο, Τετάρτη, το πρωί.

Να σημειωθεί ότι η υποχώρηση των υδάτων συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, ωστόσο, για την εσωτερική κοίτη, από την Πολιτική Προστασία κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνουν κλειστές οι προσβάσεις, καθαρά για λόγους ασφαλείας -κλειστά παραμένουν και τα θυροφράγματα.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Λαρισαίων απευθύνει σύσταση στους δημότες να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν την πρόσβαση και κάθοδο στην κοίτη του ποταμού, μέχρι την πλήρη υποχώρηση των υδάτων από όλα τα σημεία.