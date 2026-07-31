Με τα Τρίκαλα κληρώθηκε η ΑΕΛ στο κύπελλο – Στις 11 Αυγούστου εκτός ο πρώτος αγώνας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση των προκριματικών γύρων του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο θεσμός των εκπλήξεων θα ξεκινήσει στις 11 Αυγούστου με την αναμέτρηση ΑΟ Τρίκαλα – ΑΕΛ, ενώ οι αγώνες του 2ου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στο τριήμερο 17-19 Αυγούστου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναμετρήσεις είναι μονές, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας δεν προβλέπεται παράταση και οι ομάδες θα οδηγηθούν κατευθείαν στα πέναλτι.
Αναλυτικά η κλήρωση του Κυπέλλου
1ος Προκριματικός Γύρος
Τρίκαλα – ΑΕΛ
2ος Προκριματικός Γύρος
Athens Kallithea – Νικητής ζευγαριού Τρίκαλα – ΑΕΛ
Ηρακλής – Βόλος
Ατρόμητος – Πύργος
Ζάκυνθος – Κηφισιά
Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης
Ελλάς Σύρου – Μαρκό
Νίκη Βόλου – Πανιώνιος
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς
Καλαμάτα – Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός – Πανθρακικόςα