Με τα Τρίκαλα κληρώθηκε η ΑΕΛ στο κύπελλο – Στις 11 Αυγούστου εκτός ο πρώτος αγώνας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση των προκριματικών γύρων του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο θεσμός των εκπλήξεων θα ξεκινήσει στις 11 Αυγούστου με την αναμέτρηση ΑΟ Τρίκαλα – ΑΕΛ, ενώ οι αγώνες του 2ου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στο τριήμερο 17-19 Αυγούστου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναμετρήσεις είναι μονές, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας δεν προβλέπεται παράταση και οι ομάδες θα οδηγηθούν κατευθείαν στα πέναλτι.

Αναλυτικά η κλήρωση του Κυπέλλου

1ος Προκριματικός Γύρος

Τρίκαλα – ΑΕΛ

2ος Προκριματικός Γύρος

Athens Kallithea – Νικητής ζευγαριού Τρίκαλα – ΑΕΛ

Ηρακλής – Βόλος

Ατρόμητος – Πύργος

Ζάκυνθος – Κηφισιά

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης

Ελλάς Σύρου – Μαρκό

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς

Καλαμάτα – Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός – Πανθρακικόςα