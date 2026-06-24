Με τα τρακτέρ σήμερα οι αγρότες στο κέντρο της Λάρισας – Τα αιτήματά τους

Στους δρόμους της Λάρισας βγαίνουν σήμερα οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού, μαζί με τα αγροτικά τους μηχανήματα, συμμετέχοντας στη δράση που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.
Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων.
Οι αγροτοκτηνοτρόφοι διεκδικούν:
- Στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με ουσιαστικά μέτρα και όχι υποσχέσεις.
- Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές.
- Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής.
- Εγγυημένες τιμές που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα.
- Έργα αντιπλημμυρικής και αρδευτικής προστασίας.
Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr