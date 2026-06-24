Με τα τρακτέρ σήμερα οι αγρότες στο κέντρο της Λάρισας – Τα αιτήματά τους

Στους δρόμους της Λάρισας βγαίνουν σήμερα οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού, μαζί με τα αγροτικά τους μηχανήματα, συμμετέχοντας στη δράση που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι διεκδικούν:

Στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με ουσιαστικά μέτρα και όχι υποσχέσεις.

Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές.

Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής.

Εγγυημένες τιμές που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα.

Έργα αντιπλημμυρικής και αρδευτικής προστασίας.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr