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Με τα τρακτέρ σήμερα οι αγρότες στο κέντρο της Λάρισας – Τα αιτήματά τους

Στους δρόμους της Λάρισας βγαίνουν σήμερα οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού, μαζί με τα αγροτικά τους μηχανήματα, συμμετέχοντας στη δράση που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι διεκδικούν:

  • Στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με ουσιαστικά μέτρα και όχι υποσχέσεις.
  • Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές.
  • Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής.
  • Εγγυημένες τιμές που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα.
  • Έργα αντιπλημμυρικής και αρδευτικής προστασίας.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

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