Με τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία οι αγρότες της Λάρισας – Ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους

Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού, στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Οι αγρότες ζητούν άμεσες λύσεις στα χρόνια προβλήματα που τους απασχολούν για να καταφέρουν να επιβιώσουν στον πρωτογενή τομέα.

Ειδικότερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι διεκδικούν: Στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με ουσιαστικά μέτρα και όχι υποσχέσεις, άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές, μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα και έργα αντιπλημμυρικής και αρδευτικής προστασίας.

Η μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr