Με τα τρακτέρ στη Λάρισα οι αγρότες – Μπλόκο στα γραφεία των γαλάζιων βουλευτών

Οι αγρότες παραμένουν και σήμερα, Παρασκευή, στα μπλόκα, κρατώντας «ζεστό» το μέτωπο των κινητοποιήσεων, με επίκεντρο το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Στον κόμβο βρίσκονται παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, ενώ η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραδρόμων, υπό τη ρύθμιση της Τροχαίας, ώστε να περιορίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι αγρότες συνεχίζουν καθημερινά τις συνελεύσεις τους, συζητώντας την πορεία του αγώνα και τις επόμενες κινήσεις. Το απόγευμα της Παρασκευής, αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς στο κέντρο της Λάρισας, δίνοντας νέα δυναμική στις κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες έφτασαν ήδη στο κέντρο της Λάρισας για να διαμαρτυρηθούν στα γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών Κέλλα, Καπετάνου και Χαρακόπουλου, όπου θα επιδώσουν τα αιτήματά τους ή, εφόσον απουσιάζουν, θα τα θυροκολλήσουν.

Πρώτος σταθμός ήταν το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Καπετάνου όπου οι αγρότες πέταξαν από έξω συμβολικά μπάλες με άχυρα.

«Οι αγρότες δεν τρώμε σανό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας.

«Δεν πάμε σε κανέναν διάλογο για να ακούσουμε τις ίδιες υποσχέσεις! Θέλουμε λύσεις εδώ και τώρα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τον αγώνα μας στα μπλόκα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του αγροτικού μπλόκου.