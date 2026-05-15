Με τη νέα ηγεσία του ΥπΑΑΤ οι αγρότες της Λάρισας – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Σχοινά

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων αγροτών της περιοχής της Λάρισας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, με βασικό στόχο την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Θεσσαλίας.

Οι εκπρόσωποι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων (ΕΟΑΣ) νομού Λάρισας αναμένεται να θέσουν ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές σε αγροτικά προϊόντα, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τις καλλιέργειες το τελευταίο διάστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στα προβλήματα άρδευσης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλές αγροτικές εκτάσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Οι αγρότες ζητούν ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία, άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, γρήγορες και δίκαιες αποζημιώσεις, καθώς και συγκεκριμένο σχέδιο για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

