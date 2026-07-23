Με τον κόσμο στο πλευρό της ξεκίνησε η νέα εποχή της ΑΕΛ – Χιλιάδες φίλαθλοι στην πρώτη προπόνηση

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης για την ΑΕΛ, με την πρώτη προπόνηση της ομάδας στο AEL FC Arena να πραγματοποιείται μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων που έδωσαν δυναμικό «παρών».

Οι φίλοι των «βυσσινί» κατέκλυσαν τις εξέδρες του γηπέδου, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, στέλνοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα το μήνυμα ότι θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας στη νέα προσπάθεια. Η είσοδος των παικτών στον αγωνιστικό χώρο συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα και συνθήματα, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Η νέα σεζόν σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για την ιστορική ομάδα της Λάρισας, η οποία, μετά τον υποβιβασμό από τη Super League, καλείται να ανασυγκροτηθεί και να διεκδικήσει την άμεση επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία.

Στο διοικητικό τιμόνι βρίσκεται πλέον ο Ζήσης Στυλιανός, ενώ την τεχνική ηγεσία έχει αναλάβει ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου που θα πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα.

Η μαζική παρουσία του κόσμου στην «πρώτη» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ισχυρό δεσμό των φιλάθλων με την ομάδα. Το μήνυμα από τις εξέδρες ήταν ξεκάθαρο: η ΑΕΛ δεν θα είναι μόνη της στη δύσκολη διαδρομή που ανοίγεται μπροστά της, με κοινό στόχο την επιστροφή εκεί όπου, όπως πιστεύουν όλοι στη Λάρισα, ανήκει.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (foto tinealarissa.gr)