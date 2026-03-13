Με το «Βλέμμα στην Ιστορία» το φετινό Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου στη Λάρισα

Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση του 9ου Πανοράματος Ελληνικού Κινηματογράφου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Μύλο του Παππά, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα και τις βασικές δράσεις της φετινής κινηματογραφικής εβδομάδας.

Παρόντες απο τον Δήμο Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχης Λάρισας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Θωμάς Ρετσιάνης, ο πρόεδρος της Λέσχης Θάνος Μουκούλης και ο αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Καρυώτης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία του θεσμού για την πόλη και για την προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου.

Το Πανόραμα έχει πλέον καθιερωθεί ως μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που φέρνει το σινεφίλ κοινό σε επαφή με δημιουργούς, ταινίες και συζητήσεις γύρω από την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή.

Η φετινή, 9η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 22 Μαρτίου στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, με προβολές ταινιών, αφιερώματα και συναντήσεις με ανθρώπους του κινηματογράφου. Κεντρικός θεματικός άξονας του φετινού προγράμματος είναι «Βλέμμα στην Ιστορία», ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τονίστηκε ότι στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθεί η δυναμική του ελληνικού σινεμά και να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό της πόλης να παρακολουθήσει σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και να συζητήσει με δημιουργούς και συντελεστές των ταινιών. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ότι η Λάρισα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια σταθερή σχέση με τον κινηματογράφο, φιλοξενώντας δράσεις και αφιερώματα που προσελκύουν φίλους της έβδομης τέχνης από όλη τη Θεσσαλία.

Το Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» αποτελεί πλέον έναν θεσμό για την πόλη, τιμώντας το έργο του μεγάλου Έλληνα δημιουργού και προβάλλοντας κάθε χρόνο σημαντικές στιγμές της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr