Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας η αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους Λάρισας – Ευρωπαϊκοί πόροι σε έργα ανάπτυξης

Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-27» (προϋπολογισμού 1.499.945,22 €), τίθεται σε τροχιά υλοποίησης το σημαντικό έργο «Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων.

Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση και αξιοποίηση του πάρκου, ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για αναψυχή, άθληση και κοινωνική επαφή, δίνοντας έτσι αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία στην περιοχή.

Το έργο “Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους” υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων περιλαμβάνει την προμήθεια φυτικού και αρδευτικού υλικού, σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου για την εκγύμναση ενηλίκων, διαδραστικών παιχνιδιών και παιχνιδιών στρατηγικής καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών φωτιστικών και έξυπνου εξοπλισμού πόλης.

Η πράξη αποτελεί έργο της δράσης “Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και Μπλε υποδομές” της Στρατηγικής ΒΑΑ με την υλοποίηση της οποίας και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προτεινόμενες πράξεις της δράσης, αντιμετωπίζονται οι ανάγκες της περιοχής παρέμβασης για προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Το έργο λειτουργεί ως πράσινη υποδομή συνδυαστικά με τα έργα της Στρατηγικής «Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου» και «Διαμόρφωση Πολυχώρου στην Οδό Αλευάδων» δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει πάρκα της πόλης και χώρους άθλησης, με κυρίαρχο το πράσινο ή μπλε στοιχείο.

Δημ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δηλώνει: Η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών πράσινων υποδομών αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, διοχετεύουμε ευρωπαϊκούς πόρους σε έργα ουσιαστικής πνοής. Μετά την κοινή μας παρέμβαση στον λόφο του Μεζούρλου και τη διαμόρφωση του Πολυχώρου στην Οδό Αλευάδων, προχωράμε στην πλήρη αναγέννηση του Αισθητικού Άλσους, παραδίδοντας στους κατοίκους έναν πρότυπο χώρο πρασίνου, άθλησης και αναψυχής.»

Αθ. Μαμάκος

Σε δήλωση του ο δήμαρχος Λαρισαίων Αθαν. Μαμάκος δήλωσε: Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδίου μας για τη Λάρισα, ενός σχεδίου που επενδύει στους δημόσιους χώρους, στο πράσινο, στη βιώσιμη ανάπτυξη και, εν τέλει, στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Μαζί με τον κ. Κουρέτα, πριν από λίγο καιρό, είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε τη δημιουργία του Πάρκου στον λόφο του Μεζούρλου. Και προχωράμε ένα βήμα παραπέρα: Στην αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους. Είναι ένας χώρος που όλοι αγαπάμε, που δοκιμάστηκε σκληρά από τις καταστροφικές πλημμύρες και τον οποίο αποκαταστήσαμε, αρχικά, σε πλήρη λειτουργικότητα. Με το νέο έργο, επανασχεδιάζουμε το Αισθητικό Άλσος, με στόχο να παραδώσουμε τον χώρο καλύτερο, πιο λειτουργικό και πιο σύγχρονο, στις επόμενες γενιές».