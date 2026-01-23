“Μηδένισε” από κρούσματα ευλογιάς η Λάρισα, την τελευταία εβδομάδα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ανακοίνωσε τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς στη χώρα έως τις 18 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων.

Ο συνολικός αριθμός των εκτροφών που επηρεάστηκαν ανέρχεται σε 2.559 σε όλη την επικράτεια, ενώ έχουν θανατωθεί 472.928 αιγοπρόβατα στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου.

Για το διάστημα 10–18 Ιανουαρίου 2026, εντοπίστηκαν 16 νέα κρούσματα σε 6 περιφερειακές ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας (5), Αχαΐας (3), Ηλείας (3), Καρδίτσας (2), Πιερίας (2) και Ροδόπης (1).

(*) Στη Λάρισα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούσμα ευλογιάς.

Παρόλα αυτά, από τον Αύγουστο του 2024 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί συνολικά 250 κρούσματα σε 357 εκτροφές.

Η συλλογή και επικαιροποίηση των στοιχείων συνεχίζεται, με τα τελικά δεδομένα να διαβιβάζονται από τις Περιφερειακές Ενότητες. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται τακτικά, με στόχο τη πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Οι παραγωγοί καλούνται να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

kosmoslarissa.gr