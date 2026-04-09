Μηχανάκια συγκρούστηκαν στη Νέα Σμύρνη – τραυματίστηκαν οι οδηγοί τους και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό

Αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης στη συνοικία Νέας Σμύρνης, στη Λάρισα, όταν – κάτω από συνθήκες που διερευνώνται – δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο οδηγών, οι οποίοι βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Στο σημείο επικράτησε ταραχή, ενώ διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τους τραυματίες και να τους μεταφέρει στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Έρευνα για το ατύχημα διαξάγει η Αστυνομία.

