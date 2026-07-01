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Μια αυθεντική φανέλα του Φαν Μπάστεν στη Λάρισα – Δώρο του αείμνηστου Γιώργου Μητσιμπόνα στον κολλητό του

Ο πιο… θεσμικός φίλαθλος της Εθνικής Ολλανδίας στη Λάρισα είναι ο πρώην δήμαρχος Τεμπών Κώστας Κολλάτος και μάλιστα από τα παιδικά του χρόνια, όταν μεσουρανούσε η γενιά του Γιόχαν Κρόιφ. Δεν είναι μόνο ότι βάζει ξυπνητήρι στις 4 τα ξημερώματα για να παρακολουθήσει τους «Οράνιε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά διαθέτει και ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό κειμήλιο.
Πρόκειται για μια αυθεντική φανέλα του Μάρκο Φαν Μπάστεν, την οποία του χάρισε ο αείμνηστος φίλος και κουμπάρος του, Γιώργος Μητσιμπόνας, μετά τον αγώνα Ελλάδας – Ολλανδίας που διεξήχθη το 1992 στο Καυταντζόγλειο Στάδιο.
Ο Κολλάτος γνώριζε ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Μητσιμπόνας, αγωνιζόμενος ως στόπερ, θα είχε απέναντί του έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής. «Γιώργο, θέλω να του ζητήσεις τη φανέλα», του είχε πει πριν από τη σέντρα.
Η Ολλανδία επικράτησε με 2-0 και, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Φαν Μπάστεν αντάλλαξε με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα τη φανέλα του με εκείνη του Λαρισαίου άσου, που τότε αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Έτσι, η φανέλα του θρυλικού Ολλανδού κατέληξε στη συλλογή του πρώην δημάρχου, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα ξεχωριστό ενθύμιο μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής εποχής. 

Κώστας Τόλης Εφ ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη kampos Land)

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