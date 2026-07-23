Μια μεγάλη ημέρα για τη Θεσσαλία – Εγκαινιάζεται σήμερα ο Ε65 που αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών σε όλη την περιοχή

Με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιούνται σήμερα, Πέμπτη, τα επίσημα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ενός έργου που ολοκληρώνει έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις από και προς τη Θεσσαλία.

Η τελετή εγκαινίων έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 στα ΣΕΑ Αγιοφύλλου, στον Δήμο Μετεώρων, λίγα χιλιόμετρα πριν από τη σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με την Εγνατία Οδό. Εκτός από τον πρωθυπουργό, αναμένεται να παραστούν κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κατασκευαστικών εταιρειών και παραγωγικών φορέων της Θεσσαλίας.

Ένας δρόμος που αλλάζει τη θέση της Θεσσαλίας

Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, ολοκληρώνεται ο Ε65 σε όλο το μήκος του, περίπου 182 χιλιομέτρων, δημιουργώντας έναν σύγχρονο κάθετο οδικό άξονα που συνδέει απευθείας τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Για τη Θεσσαλία, η σημασία του έργου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η Λάρισα, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα αποκτούν πλέον ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και του Βόλου, γεγονός που ενισχύει τις εμπορευματικές μεταφορές, τον τουρισμό, την αγροτική οικονομία και συνολικά την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Παράλληλα, ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει αισθητά τους χρόνους μετακίνησης, με ορισμένες διαδρομές να γίνονται έως και μιάμιση ώρα ταχύτερα, ενώ η σύνδεση Αθήνας – Εγνατίας πραγματοποιείται πλέον σε περίπου τέσσερις ώρες.

Αναπτυξιακό έργο εθνικής σημασίας

Ο Ε65 δεν αποτελεί μόνο έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, αλλά και έναν στρατηγικό διάδρομο μεταφορών που ενώνει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Δημιουργεί μια νέα ασφαλή διαδρομή για επιβάτες και εμπορεύματα, συνδέοντας σημαντικά αστικά κέντρα, τουριστικούς προορισμούς και παραγωγικές περιοχές, ενώ ενισχύει τον ρόλο της Θεσσαλίας ως συγκοινωνιακού και εμπορικού κόμβου της χώρας.

Τα νέα διόδια

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος τίθενται σε ισχύ και οι χρεώσεις στα μετωπικά διόδια Οξύνειας.

Για τα επιβατικά οχήματα (Κατηγορία 2), η διέλευση διαμορφώνεται στα 4,50 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων θα καταβάλλουν:

Κατηγορία 1 (δίκυκλα): 3,15 ευρώ

Κατηγορία 2 (Ι.Χ.): 4,50 ευρώ

Κατηγορία 3 (λεωφορεία και μικρά φορτηγά): 11,25 ευρώ

Κατηγορία 4 (βαρέα φορτηγά): 15,75 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του Ε65, η Θεσσαλία αποκτά μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών, καθώς ο νέος αυτοκινητόδρομος αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας και της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα.

Τάσος Πλέντζας, trikalaenimerosi.gr