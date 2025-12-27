Μια νεαρή δασκάλα απο τα Τρίκαλα μεταξύ των ορειβατών που σκοτώθηκαν στα Βαρδούσια

Η Δώρα Καπλάνη, μια 32χρονη δασκάλα από την Φωτάδα Τρικάλων, είναι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια όρη μαζί με άλλα τρία άτομα. Η νεαρή, που λάτρευε την ορειβασία, βρέθηκε καπλακωμένη απο χιονοστιβάδα με την υπόλοιπη ομάδα.

Η τετράδα, είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά την πορεία τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Η ανησυχία των συγγενών και φίλων τους κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Οι έρευνες, αρχικά την ημέρα των Χριστουγέννων, άρχισαν από τους κατοίκους του χωριού που δεν εντόπισαν κάτι, αλλά στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης και οδηγοί βουνού της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Η είδηση έχει σοκάρει την μικρή κοινωνία της Φωτάδας βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr