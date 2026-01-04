Μια Φαρσαλινή στο νέο κύκλο του Survivor

Μια γνώριμη παρουσία από την επαρχία Φαρσάλων ετοιμάζει βαλίτσες για την Καραϊβική, καθώς η Δήμητρα Λιάγγα αναμένεται να είναι μία από τις πρωταγωνίστριες του φετινού κύκλου του Survivor.

Η 28χρονη από το Ναρθάκι Φαρσάλων, η οποία εργάζεται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (security), θα βρεθεί σε λίγες ημέρες στην πρεμιέρα του δημοφιλούς ριάλιτι επιβίωσης στον ΣΚΑΪ.

Ο φετινός κύκλος φέρνει μια σημαντική ανατροπή στο φορμάτ, καθώς θα βασιστεί στην αναμέτρηση «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες». Με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, το παιχνίδι αναμένεται να είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ, με το τελικό έπαθλο να σημειώνει κατακόρυφη αύξηση και να αγγίζει τις 250.000 ευρώ.

