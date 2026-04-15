Λάρισα: Μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων – “Τα 2 ευρώ ήρθαν για να μείνουν”

Οι τιμές των καυσίμων σημειώνουν μικρή αποκλιμάκωση, προσφέροντας προσωρινή «ανάσα» στους καταναλωτές.

Παρά τη μείωση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον έντονης αστάθειας, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις τροφοδοτούν την αβεβαιότητα.

Η πτώση αυτή θεωρείται ένδειξη πιθανής σταθεροποίησης, όμως οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για τη μελλοντική πορεία των τιμών. Οι οδηγοί παρακολουθούν με ανησυχία τις διακυμάνσεις, αφού το κόστος μετακίνησης παραμένει υψηλό και εξαρτάται άμεσα από τις διεθνείς πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

H τιμή κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο φαίνεται πως θα αποτελέσει τη νέα πραγματικότητα, για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όσο οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης παραμένουν υψηλοί.

Στο νομό Λάρισας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων (χθεσινή καταγραφή), η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,051 ευρώ ανά λίτρο και του diesel κίνησης στα 2,033 ευρώ ανά λίτρο.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν συχνά τις τιμές, ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές και να μειώνουν όσο είναι δυνατόν το κόστος καυσίμων.

T.Π. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ)