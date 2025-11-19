Μικρή κάμψη της ευλογιάς στη Θεσσαλία – Έρχεται απαγόρευση στο κυνήγι

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει προτείνει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η επιστημονική επιτροπή, που τονίζει ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν να καταστεί η Ελλάδα χώρα ενδημική για τη νόσο.

Ωστόσο στη Θεσσαλία τα νέα κάπως ενθαρρυντικά καθώς σημειώνεται μικρή κάμψη στον αριθμό των κρουσμάτων.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως και η κτηνιατρική υπηρεσία ανησυχούν ιδιαίτερα λόγω των επερχόμενων εορτών των Χριστουγέννων, που θα αυξήσουν την πίεση στην αγορά. Όπως αναφέρει η Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου) επικαλούμενη στέλεχος του υπουργείου, «έχουν αρχίσει οι πιέσεις από τους κτηνοτρόφους να ανοίξουν τα σφαγεία έστω για λίγες ημέρες, ώστε να μπορέσει να διατεθεί κρέας στην αγορά και οι κτηνοτρόφοι να λάβουν κάποια έσοδα.

Η επιστημονική επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επίσης εισηγηθεί και μέτρα που αφορούν στο κυνήγι στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα και άρα βρίσκονται σε ισχύ περιορισμοί σε σχέση με τις μετακινήσεις. Οπως προκύπτει, σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της ασθένειας μπορεί να παίξουν τα κυνηγόσκυλα αλλά και άλλα σκυλιά τα οποία πιθανώς θα έρθουν σε επαφή με άρρωστα ή νεκρά ζώα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται επίσης την πιθανότητα αύξησης των προστίμων ως αποτρεπτικό παράγοντα για την καταπάτηση των μέτρων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του εντοπισμού κρούσματος στην Κεφαλονιά τις προηγούμενες ημέρες.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr