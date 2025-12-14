Μιχάλης Σαράντης: Η Διεπαγγελματική θα ιδρύσει στη Λάρισα το «Σπίτι της Φέτας»

Βιώσιμο, καινοτόμο, και ανταγωνιστικό, είναι το μοντέλο που οραματίζεται ο θεσσαλός νέος πρόεδρος της εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Σαράντης, με στόχο να ενισχύσει την ποιότητα και να διασφαλίσει το μέλλον και την αυθεντικότητα του προϊόντος σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο ίδιος μιλώντας στην ιστοσελίδα tyrokomos.gr και τον Γιάννη Πανάγο, αποκαλύπτει ότι η οργάνωση σχεδιάζει την δημιουργία μόνιμης έδρας στη Λάρισα, η οποία, όπως τονίζει, θα αποτελέσει το «Σπίτι της Φέτας».

Πιστεύει ότι η στενή συνεργασία με τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για αυστηρούς ελέγχους στο γάλα και η στήριξη από τον κρατικό μηχανισμό για βελτίωση των μονάδων και τεχνολογική αναβάθμιση, θα παίξουν καίριο ρόλο στη βιωσιμότητα της ελληνικής προβατοτροφία και, κατ΄επέκταση, στην παραγωγή φέτας. “Η ανάπτυξη της προβατοτροφία πρέπει να στηριχθεί σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον κλάδο και έχουν εμπειρία”, λέει χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά τα σχέδιά του, ως προέδρου της Διεπαγγελματικής, ο ίδιος αναφέρει: «Πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε φορέας που ιδρύεται, θα πρέπει να έχει έδρα, υπόσταση και όραμα. Έτσι και η εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας θα πρέπει να έχει ισχυρή παρουσία και ουσιαστικό ρόλο. Γι’ αυτό προχωράμε στην δημιουργία μόνιμης έδρας στη Λάρισα, η οποία θα αποτελέσει το «Σπίτι της Φέτας». Εκεί θα μπορούν να συναντώνται κτηνοτρόφοι και τυροκόμοι, να συζητούν και να βρίσκουν λύσεις στα ζητήματα που τους απασχολούν. Παράλληλα στόχος μας είναι η οργάνωση να εξελιχθεί σε φορέα που θα ελέγχει και θα προστατεύει το προϊόν μας σε παγκόσμια κλίμακα, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αυθεντικότητα της φέτας.

Σχετικά με την διατήρηση της αυθεντικότητας του προϊόντος, απαντά:

«Η προστασία της φέτας ΠΟΠ, ως εθνικό προϊόν, είναι αδιαπραγμάτευτη, βασιζόμαστε στον αυτοέλεγχο των μελών μας, κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στο κομμάτι της κτηνοτροφίας θα συνεργαστούμε στενά με τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για τον αυστηρό έλεγχο του γάλακτος. Όσον αφορά το τελικό προϊόν, που βρίσκεται ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου, θα συνεργαστούμε με εξειδικευμένες εταιρείες πιστοποίησης και ελέγχου, όπως συμβαίνει ήδη με προϊόντα ΠΟΠ άλλων χωρών, παραδείγματος χάριν το χαλούμι στην Κύπρο, ώστε να πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και να ενημερώνεται ήδη επαγγελματική για τυχόν αποκλίσεις.

Στόχος μας είναι να μην επιτρέψουμε καμία παραβίαση της ταυτότητάς της φέτας ΠΟΠ.

Στο ερώτημα αν αρκεί το γάλα που παράγεται στην Ελλάδα για να καλύψει την ζήτηση για φέτα, λέει: Η Ελλάδα παράγει περίπου 750.000 τόνους πρόβειο γάλα ετησίως, το οποίο κατευθύνεται κυρίως στην παραγωγή φέτας ΠΟΠ και άλλων σκληρών τυριών. Θεωρητικά, αν όλο το γάλα πήγαινε στην φέτα, θα μπορούσαμε να παράγουμε περίπου 200.000 τόνους προϊόντος. Παρά τις δυσκολίες, όπως η θανάτωση προβάτων λόγω της ευλογιάς, η παραγωγή γάλακτος παραμένει αυξητική χάρη στην βελτίωση των μονάδων και την τεχνολογική αναβάθμιση. Αυτό δείχνει ότι η επάρκεια είναι εφικτή, αρκεί να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους παραγωγούς.

