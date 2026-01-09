ΜΟΕ Λάρισας: Ένοχος για το βιασμό 12χρονης – Στη φυλακή ο 38χρονος φίλος της μητέρας της

Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες ένας 38χρονος, καθώς κρίθηκε ένοχος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση μιας 12χρονης, κόρης της φίλης του, που τον φιλοξενούσε στο σπίτι της στην Αθήνα, όπου είχε μεταβεί αναζητώντας εργασία.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Λάρισας με μια κατά πλειοψηφία απόφαση το έκρινε ένοχο και για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικη κατ’ εξακολούθηση και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 6 ετών.

Καθώς η εκτέλεση της ποινής δεν μπορούσε να ανασταλεί και με δεδομένο ότι το ΜΟΕ Λάρισας δεν έκανε δεκτό το αίτημα για μετατροπή της ποινής (σε χρηματική), ο 38χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, σχεδόν επτά χρόνια από την τέλεση των πράξεων του.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)