Μονάδα παραγωγής χάρτινων ποτηριών και πιάτων στη Νίκαια

Μια νέα παραγωγική επένδυση στον τομέα της συσκευασίας και των εκτυπωτικών υπηρεσιών δρομολογείται στη Θεσσαλία, καθώς προχωρά η ίδρυση μονάδας παραγωγής χάρτινων ποτηριών πιάτων κ.λ.π. από την εταιρεία «Χρ. Παπαγιαννούλης και Σία Ο.Ε.».

Η υπό ίδρυση μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, ενισχύοντας την τοπική μεταποιητική δραστηριότητα και δημιουργώντας προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή χάρτινων ποτηριών, πιάτων, φλυτζανιών μίας χρήσης, προϊόντα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση λόγω της στροφής σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων εκτυπωτικών υπηρεσιών.

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης στη Θεσσαλία, με στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής και εκτύπωσης, την κάλυψη αναγκών της αγοράς εστίασης και συσκευασίας, αλλά και την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που αναζητούν προσωποποιημένα προϊόντα.

Γ.Δ. thessaliaeconomy.gr