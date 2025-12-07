Μπάσκετ με αμαξίδιο σε έναν αγώνα συμπερίληψης και ισότητας

Με σύνθημα «Όλοι μοναδικοί, όλοι ίσοι – νικάμε μαζί», κορυφαίοι αθλητές έδωσαν το παρόν στον φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο στο κλειστό της Νέαπολης, που διοργάνωσε ο ΑΣ Ολυμπιάδα ΑμεΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων και φορείς.

Την παράσταση έκλεψε ο Σύνδεσμος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας, έχοντας στις τάξεις του σπουδαία ονόματα, όπως ο Μπάνε Πρέλιεβιτς, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο Νίκος Μπουντούρης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, Γιάννης Γιαννούλης, Γιώργος Γιαννουζάκος, Σωτήρης Καραποστόλου Γιώργος Δανιήλ, Αποστόλης Κουτρούλιας, οι οποίοι συνεπικουρούμενοι από τους Βαγγέλη Μόρα, Γιάννη Λάππα, Χρήστο Τσέλιο, Νέστορα Κόμματο, Φάνη Παπακώστα, Γιάννη Παπαχρήστου, Γιώργο Φούντα και άλλους αστέρες και μέλη του ΣΠΑΚ δημιούργησαν μια ομάδα All Star και, σε έναν αγώνα διάρκειας 20 λεπτών… ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και ξύπνησαν μνήμες.

foto thessaliatv.gr