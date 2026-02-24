Μπαράζ ελέγχων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή τη Βιολάντα – Κουρέτας: «Οι απειλές δεν με αγγίζουν»

Το σοβαρό δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα αλλάζει τα δεδομένα στους ελέγχους που διενεργούνται σε κάθε είδους εγκαταστάσεις και βιομηχανικές μονάδες, πρωτίστως σε εκείνες όπου χρησιμοποιείται αέριο, ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

Συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα εξορμήσεις.

Άλλωστε, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας το προανήγγειλε με χθεσινοβραδινή ανάρτησή του, με κάθε σαφήνεια:

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όλοι ελέγχονται. Κλινικές, εργοστάσια , πρατήρια καυσίμων , τα πάντα χωρίς εκπτώσεις. Όσοι θεωρούν τον εαυτό τους σε προηγούμενες ασυλίες καλό θα είναι να προσαρμοστούν στην λογική της περιφερειακής αρχής. Έλεγχος παντού. Νόμιμα τα πάντα. Οι απειλές και οι εξωθεσμικές παρεμβάσεις όσο ψηλά και να είναι δεν με αγγίζουν καθόλου».

Μάλιστα, η τελευταία φράση της ανάρτησης του κ. Κουρέτα προκαλεί απορίες, καθώς κάνει λόγο για απειλές και παρεμβάσεις άνωθεν. Ένας από τους ελέγχους της Περιφέρειας Θεσσαλίας που προκάλεσε αντεγκλήσεις και δημόσια αντιπαράθεση ήταν εκείνος στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στη Θεσσαλία, όπου ελέγχθηκαν κλινικές και κέντρα αποκατάστασης.

Κώστας Τόλης

kosmoslarissa.gr