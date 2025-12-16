Μπεργκεράδικο Jackaroo στο νέο εμπορικό κέντρο της Παπαναστασίου



Προχωρούν ήδη οι πρώτες συμφωνίες με το υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο, μεταξύ των οδών Παπαναστασίου και Φρίξου, το οποίο είναι διαμπερές, με γαλαρία, και εισόδους από τους δυο δρόμους.

Ήδη, όπως λέγεται στην αγορά, ένα από τα γωνιακά καταστήματα που βλέπει στην Παπαναστασίου θα στεγάσει το viral street food restaurant Jackaroo, που ανήκει στον όμιλο της Vivartia η οποία διαθέτει και τα σήματα Goody’s, Everest, La Pasteria κ.α.

Η ολοκλήρωση των εργασιών και η λειτουργία του κέντρου θα αποτελέσει μια νέα μικρή εμπορική πιάτσα την καρδιά της πόλης.

kosmoslarissa.gr