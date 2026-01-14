Μπλόκο Νίκαιας: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Λίγο μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη συνάντηση βρήκαν τα τρακτέρ τους βανδαλισμένα.

Πρόκειται για δύο τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στην επιτροπή που συνομίλησε με τον πρωθυπουργό.

Οι άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» πάνω στα τρακτέρ, ενώ προχώρησαν και στο σκάσιμο των ελαστικών τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Κατά πληροφορίες, τα οχήματα ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, αλλά και σε ένα ακομα μέλος του ίδιου συλλόγου, τον Αντώνη Μπατρακούλη.

Κι όλα αυτά ενώ σήμερα στις 11:30, έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων αγροκτηνοτρόφων, με αντικείμενο προβλήματα που έχουν ανακύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή ρυθμίσεων, όπως τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

