Μπλόκο σε υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων – Στα χέρια της ΑΑΔΕ πάνω από 12.000 λίτρα αδήλωτου ναυτιλιακού ντίζελ στον Βόλο

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων κατάφεραν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίοι εντόπισαν μεγάλη ποσότητα αδήλωτου ναυτιλιακού πετρελαίου σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ στους ελληνικούς λιμένες, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων και ανάλυση κινδύνου, με τη συνδρομή της αίθουσας επιχειρήσεων της Αρχής.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο είχε καταπλεύσει στον Βόλο δηλώνοντας ως φορτίο μεταλλικούς κυλίνδρους. Κατά την επιθεώρηση των δεξαμενών και τη φυσική καταμέτρηση των καυσίμων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν την ύπαρξη 10,4 μετρικών τόνων, δηλαδή 12.280 λίτρων ναυτιλιακού ντίζελ, για τα οποία δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα τελωνειακά ή εμπορικά παραστατικά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί συνήθη μέθοδο δράσης κυκλωμάτων λαθρεμπορίας, καθώς οι επιπλέον ποσότητες καυσίμων εμφανίζονται ψευδώς ως καταναλωθείσες κατά τη διάρκεια των πλόων, ώστε να δημιουργούνται αδήλωτα αποθέματα που στη συνέχεια διακινούνται παράνομα στην αγορά.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου την απαγόρευση απόπλου του πλοίου, ενώ προχώρησαν στη δέσμευση των 12.280 λίτρων ναυτιλιακού πετρελαίου και στην επιβολή των προβλεπόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συνολικού ύψους 8.855,76 ευρώ.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της παράνομης δραστηριότητας και να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί ή άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr