“Μόνιμη” η καθυστέρηση στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού – Η έλλειψη πιστοποίησης ασφάλειας οδήγησε στον αποκλεισμό της μίας λωρίδας

Όσο το θέρος αυξάνει την κίνηση στην Εγνατία Οδό, πληθαίνουν και τα περιστατικά των καθυστερήσεων τα οποία βασανίζουν τους διερχόμενους οδηγούς.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος – ο οποίος έχει ήδη περιέλθει στην ΤΕΡΝΑ -, έκλεισε δυο φορές προς την κατεύθυνση της Ηπείρου λόγω βλαβών σε οχήματα που κινούνταν μέσα σε σήραγγες.

Το οδόστρωμα είναι σε άθλια κατάσταση καθώς δεν έχει συντηρηθεί ποτέ από την ημέρα που κατασκευάστηκε διότι το δημόσιο νοιάζονταν ελάχιστα.

Μόνο που τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όσο νομίζουμε. Τα τούνελ στην Εγνατία δεν έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και ως εκ τούτου παραμένουν απιστοποίητα. Η διέλευση γίνεται με τη βοήθεια του …θεού. Η ΤΕΡΝΑ – που ανέλαβε και τη συντήρηση του δρόμου -, για να έχει τα νώτα της καλυμμένα, αποφάσισε να αποκλείσει τη μία λωρίδα μέσα στις σήραγγες ώστε να μετριάσει τους κινδύνους. Έκτοτε ουρές και ταλαιπωρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Αν τυχόν και χαλάσει όχημα μέσα σε σήραγγα οπλιστείτε με υπομονή.

Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος πως όλα τα προηγούμενα χρόνια οι σήραγγες λειτουργούσαν με δυο λωρίδες, όντας χωρίς πιστοποίηση; Η απάντηση είναι απλή: Όταν αφεντικό είναι το δημόσιο όλα επιτρέπονται …

Κώστας Τόλης, Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)