Μarket pass και επίδομα 200 ευρώ – Νέο πακέτο στήριξης κατά της ακρίβειας πριν από το Πάσχα

Ένα ενισχυμένο Market Pass για όλους και ένα έκτακτο επίδομα 200 ευρώ ειδικά για οικονομικά ευάλωτους ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, που αναμένεται να κάνει εμφάνιση στα τρόφιμα μετά από έναν μήνα πολέμου στο Ιράν.

Ο κλάδος των τροφίμων είναι ακόμη πιο ευαίσθητος από αυτόν των καυσίμων, καθώς εδώ υπάρχουν είδη με συσσωρευμένες αυξήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποχωρήσει παρά ελάχιστα από το 2022. Καφές, κακάο, κρέατα νωπά φρούτα και λαχανικά ήταν επικίνδυνα για ανατιμήσεις εν όψει του Πάσχα, ακόμη και αν δεν είχαμε την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο εισαγόμενος πληθωρισμός στο μοσχάρι και το πρόβλημα με ευλογιά στα αμνοερίφια, έφεραν το Φεβρουάριο, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, αυξήσεις 25,8% και 12,1%, αντίστοιχα, στις τιμές των δύο κατηγοριών κρέατος. Το κακάο και τα προϊόντα σοκολάτας και ο καφές είχαν επίσης αυξήσεις πολλαπλάσιες του πληθωρισμού. Η αυξημένη ζήτηση που θα υπάρξει τις γιορτές θα ενσωματώσει στις τιμές και την επίπτωση από το αυξημένο μεταφορικό κόστος και το κόστος παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά, καλώντας για ένα νέο πακέτο στήριξης. Οι επιπτώσεις από τον πρώτο μήνα του πολέμου αναμένεται να αποτυπωθούν στα στοιχεία του πληθωρισμού που θα ανακοινωθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου. Από εκεί και πέρα, το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να οριστικοποιήσει και να ανακοινώσει το τρίτο κατά σειρά πακέτο μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

Επαναφορά του market pass. Η πλατφόρμα που αντιμετώπισε την ακρίβεια στα τρόφιμα το 2022, ήταν το market pass το οποίο επιδοτούσε εκτάκτως το 10% των μηνιαίων αγορών του νοικοκυριού, με πλαφόν τα 1.000 ευρώ, το οποίο συμπληρώθηκε με μια επιταγή ακρίβειας της τάξης των 200 ευρώ για τους οικονομικά ασθενέστερους.

Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ για τους οικονομικά ασθενέστερους εξεταζόταν εδώ και καιρό, για μια σειρά ευάλωτων εισοδηματικά τμημάτων του πληθυσμού, στα οποία περιλαμβάνονται:

Χαμηλοσυνταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ, που δεν ωφελήθηκαν πλήρως από τις αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς.

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με πρόβλεψη για διπλασιασμό της μηνιαίας παροχής.

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Οικογένειες με παιδιά, μέσω έκτακτης επιπλέον δόσης του επιδόματος Α21.

Μακροχρόνια άνεργοι (12–24 μήνες) εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, χωρίς άλλη παροχή, με ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Ως γενικό εισοδηματικό όριο για την ένταξη προβλέπεται οικογενειακό εισόδημα έως 10.500 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, και στο market pass αναμένεται να υπάρξουν βελτιώσεις προς το καλύτερο στον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, και ίσως και στο ποσοστό της επιδότησης, καθώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει από την αμέσως προηγούμενη κρίση.

